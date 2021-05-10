Футболист Эдинсон Кавани прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед», передает сайт клуба.

«Как только я перешел в «Манчестер Юнайтед», то сразу почувствовал веру со стороны тренера. Игроку такая вера дает силы и возможность показывать лучший футбол», — сказал Кавани.

Напомним, уругвайцем интересовался аргентинский «Бока Хуниорс». Отец футболиста высказывался о том, что Кавани не очень комфортно себя ощущает в Англии.

Кавани играет за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забив 11 мячей. Также он выступал за итальянские «Палермо» и «Наполи», уругвайский «Данубио» и французский «Пари Сен-Жермен», где он играл с 2013 по 2020 год.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» забронировал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2021/22.