Тедеско эмоционально попрощался с болельщиками «Спартака»

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с болельщиками клуба.

«Я всегда буду любить «Спартак». Я люблю эту команду. Спасибо за все, ребята. Я буду скучать по вам», — обратился Тедеско к поклонникам клуба на стадионе на русском языке.

Стоит отметить, что немец говорил в микрофон.

Матч против «Химок» стал последним поединком в Москве для Тедеско. В декабре 2020 года он объявил, что не буде продлевать контракт с командой.

«Спартак» победил со счетом 2:1.

В составе химчан счет на 27 минуте забил Максим Глушенков. За «Спартак» отличился Александр Соболев. Он реализовал пенальти через восемь минут после перерыва. А за минуту до конца основного времени Джордан Ларссон принес красно-белым победу.

На 37-й минуте Глушенков был удален с поля, получив красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» обыграл «Химки» в матче РПЛ.