Модрич согласился с решением судьи назначить пенальти в ворота «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о судействе в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Севильи». Об этом сообщает Marca.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:2.

«Мы потеряли два очка. Выглядели лучше, но но не получилось. Хотели, чтобы в концовке сезона все зависело от нас, но теперь это не так.

Пенальти? Это был случайный момент, невезение. Если арбитр свистнул, значит увидел игру рукой у Милитао», — сказал Модрич.

Во втором тайме арбитр принял решение отменить пенальти, который был назначен в пользу «Реала», после того, как обратился к системе видеопомощи рефери (VAR), а также назначил 11-метровый в ворота мадридцев.

В следующем туре национального первенства подопечные Зинедина Зидана в выездном матче сразятся с «Гранадой».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 15 встреч. Последнее поражение мадридского клуба в Ла Лиге произошло 30 января в матче с «Леванте» (1:2).