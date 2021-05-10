Биатлонистка Старых завершила спортивную карьеру

Четырехкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых закончила спортивную карьеру. Об этом в интервью ТАСС сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

«Она завершила карьеру. После операции на позвоночнике она не смогла восстановить здоровье настолько, чтобы это позволило ей тренироваться», — заявил специалист.

Напомним, что 29 января 2014 года Союз биатлонистов России (СБР) заявил о выводе Ирины Старых из состава сборной в связи с положительным результатом допинг-пробы «А» взятой на одном из этапов Кубка мира. 16 июля 2014 года Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о том, что Ирина Старых дисквалифицирована на два года, начиная с 23 декабря 2013 года. 10 июля 2015 года срок дисквалификации решением IBU был увеличен до 3 лет.

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