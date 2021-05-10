Макгрегор хочет купить шотландский «Селтик»

Ирландский боец смешанного стиля, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор намерен купить шотландский футбольный клуб «Селтик».

На сегодняшний момент контрольный пакет акций команды находится у миллиардер Дермота Десмонда. В Twitter Макгрегор ответил на вопрос, в котором поинтересовались, правдивы ли слухи о том, что экс-боец хочет купить »Манчестер Юнайтед». Макгрегор признался, что на сегодняшний момент ведет переговоры о покупке, однако речь идет не об английском клубе.

Честно говоря, сейчас зашел разговор о «Селтике». О том, чтобы приобрести акции у Дермота Десмонда. Я определенно заинтересован в том, чтобы рано или поздно обзавестись спортивной командой! И «Селтик», и «Манчестер Юнайтед» — команды, которые мне нравятся», — написал Макгрегор в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Макгрегор в очередной раз оскорбил российского бойца Хабиба Нурмагомедова. В своем Twitter ирландец опубликовал кадр с боя с Нурмагомедовым, который произошел осенью 2018 года и завершился уверенной победой россиянина после применения удушающего приема. В подписи к фотографии Макгрегор несколько раз оскорбил Нурмагомедова.