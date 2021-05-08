В «Спартаке» не подтвердили окончательную договоренность с Руем Витория

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов не подтвердил информацию о том, что клуб окончательно договорился с тренером Руем Виторией.

«Информация о том, что «Спартак» окончательно договорился с Руем Виторией, не соответствует действительности», — заявил Фетисов Sport24.

Витория может прийти на тренерский мостик «Спартака» в летнее межсезонье, когда команда останется без тренера. Немецкий специалист Доменико Тедеско, у которого заканчивается контракт с красно-белыми по окончании сезона, уже не раз заявлял, что в клубе не останется.

Руй Витория тренировал «Бенфику» в период с 2015 по 2019 год. За это время он выигрывал с клубом чемпионат и Суперкубок Португалии. Последним клубом специалиста был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который специалист покинул в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что потенциальный тренер «Спартака» рассказал о том, где он хочет работать.