Потенциальный тренер «Спартака» рассказал о том, где он хочет работать

Потенциальный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о том, где он хочет работать.

«Мне нужен клуб, который будет брать трофеи. Я честный, трудолюбивый, преданный делу, и я хочу работать в клубе с перспективой завоевания титулов. Думаю, что для меня важно, чтобы я выигрывал титулы», — передает слова Витории Maisfutebol.

Витория может прийти на тренерский мостик «Спартака» в летнее межсезонье, когда команда останется без тренера. Немецкий специалист Доменико Тедеско, у которого заканчивается контракт с красно-белыми по окончании сезона, уже не раз заявлял, что в клубе не останется.

Руй Витория тренировал «Бенфику» в период с 2015 по 2019 год. За это время он выигрывал с клубом чемпионат и Суперкубок Португалии. Последним клубом специалиста был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который специалист покинул в декабре 2020 года.

Ранее директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировали новость о том, что наставник Руй Витория подписал контракт с клубом.