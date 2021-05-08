Известны составы на первый чемпионский матч «Зенита» с «Уфой»

«Уфа» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Малком.

Встреча состоится 8 мая в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что петербургская команда в прошлом туре разгромила московский «Локомотив» с результатом 6:1 и досрочно оформила третье чемпионство в Российской премьер-лиге подряд. В активе команды 61 очко.

«Уфа» идет на предпоследнем месте в турнирной таблицы, набрав 21 балл.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» может продать иранского форварда Сердара Азмуна. При этом отмечается, что сине-бело-голубые готовят для иранца новый контракт. «Зенит» расстанется с футболистом, если условия трансфера устроят и его самого, и руководство чемпионов России.