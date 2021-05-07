Макгрегор высмеял Мейвезера за потасовку с блогером Полом

Бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор высмеял непобежденного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера за потасовку с блогером Логаном Полом. Соответствующий пост ирландец опубликовал в своем Instagram.

«Эй, какого черта делает Мейвезер? Парень свернулся калачиком, вообще не сопротивлялся, а Флойд продолжал бегать вокруг, изображая крутого парня, хотя на самом деле должен был поблагодарить его. Это позор!

Как профессионал профессионалу могу сказать, что мне за это было стыдно. Весь мир за этим наблюдал, это выглядело печально. Дерись с кем-нибудь настоящим», — написал Макгрегор.

На счету Флойда 50 побед в 50 поединках. В 2018 году Мейвезер принял участие в выставочном бою с японским кикбоксером Тенсиной Нацукавой. Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом же раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.

Ранее сообщалось, что Блогер Пол, победивший экс-чемпиона Bellator, хочет подраться с Макгрегором.