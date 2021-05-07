Владелец кофейни написал оскорбительный пост в ответ на поддержку Леброном BLM

Владелец кофейни из Нового Орлеана Стефан Бруно-младший написал оскорбительный пост в ответ на призыв баскетболиста Леброна Джеймса поддержать движение Black Lives Matter («Жизни черных важны», — прим. «Газеты.Ru).

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» написал: «Оберегайте молодых черных женщин и мужчин», после чего Бруно-младший оставил комментарий с текстом «съешь» и с эмодзи баклажана, что является отсылкой к оскорбительному устойчивому выражению.

Напомним, что баскетболист оставил неоднозначное сообщение в Twitter в адрес полицейского Николаса Рирдона, который 21 апреля застрелил вооруженную 16-летнюю афроамериканскую девушку. После этого Леброн опубликовал его фотографию у себя в социальной сети и оставил подпись «Ты следующий», но впоследствии удалил твит.

Позднее с жесткой критикой в адрес Джеймса выступили многочисленные спортсмены и члены общественности, обвинив того в расизме. Деон Джозеф в своем письме назвал позицию Леброна в отношении полиции «чрезвычайно экстремальной и необоснованной», предложив тому лично встретиться, чтобы объяснить, как работают правоохранительные органы в США.

Ранее сообщалось, что полицейский предложил Леброну Джеймсу встретиться «без камер» после скандального твита игрока