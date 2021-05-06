Главный тренер «Реала» Зидан может покинуть команду летом
Игроки «Реала» уверены, что главный тренер команды Зинедин Зидан покинет команду по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Goal.com.
По данным издания, Зидану трудно дается тяжелая концовка сезона и он устал из-за постоянной критики в СМИ. Также недоволен француз тем фактом, что прошлым летом команда не усилилась и, вполне возможно, что из-за финансовых проблем клуба, не усилится и в нынешнее межсезонье.
На этой неделе «Реал» проиграл в Лондоне «Челси» со счетом 0:2 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выбыл из розыгрыша турнира. В чемпионате Испании мадридский клуб продолжает участвовать в чемпионской гонке. За четыре тура до финиша лидирует «Атлетико», у которого 76 очков, «Реал» и «Барселона» набрали по 74 балла, у «Севильи» — 70.
В ближайшем туре «Барселона» принимает «Атлетико» (8 мая, 17:15 мск), а «Реал» сразится с «Севильей» (9 мая, 22:00).
Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.