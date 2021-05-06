«Челси» в третий раз за свою историю вышел в финал ЛЧ, сменив тренера по ходу сезона

В Лондоне завершился ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом». Английская команда победила со счетом 2:0 и вышла в финал турнира впервые с 2012 года. Первая встреча завершилась вничью 1:1. Лондонский клуб установил уникальное достижение в турнире, три раза из трех выходя в финал турнира, сменив тренера по ходу сезона.

В сезоне-2007/08 Жозе Моуринью сменил Аврам Грант. Тогда «Челси» в решающем матче по пенальти уступил «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2011/12 Роберто Ди Маттео сменил по ходу сезона Андре Виллаш-Боаша. В том финале «Челси» выиграл по пенальти у «Баварии», выиграв свою первую в истории Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне-2020/21 «Челси» по ходу сезона расстался с Фрэнком Лэмпардом и назначил главным тренером Томаса Тухеля. В итоге клуб вновь вышел в финал , где сыграет против «Манчестер Сити».

Любопытно, что Тухель вышел во второй подряд финал турнира. В прошлом сезоне немецкий специалист выводил на решающий матч французский «ПСЖ». Тогда парижский клуб уступил «Баварии» со счетом 0:1.

29 декабря 2020 года Тухель покинул «ПСЖ», 26 января 2021 года официально возглавил английский «Челси», подписав контракт на 18 месяцев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоит заметить, что второй раз за три года в финале Лиги чемпионов сыграют две команды из Англии. В сезоне-2018/2019 в решающем матче играли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов в Стамбуле смогут посетить 25 тысяч зрителей.