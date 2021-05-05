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Трансляция
С конца
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21:35
Матч начнется в 22.00 мск.
21:30
В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов лондонский «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимает мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.