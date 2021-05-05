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Челси Реал Мадрид

Соперник для «Ман Сити» в финале: «Челси» против «Реала». LIVE

Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч. «Челси» — «Реал». ОНЛАЙН

В ответном матче Лиги чемпионов английский «Челси» в Лондоне принимает испанский «Реал Мадрид». Первый поединок завершился со счетом 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/2 финала. 2-й матч  |   05 мая 22:00   |  Матч не начался
Челси
0:0
Реал Мадрид
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
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Трансляция
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21:35

Матч начнется в 22.00 мск.

21:30

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов лондонский «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимает мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.