Тансыккужина высказалась о своей победе на ЧМ по шашкам

Семикратная чемпионка мира по стоклеточным шашкам Тамара Тансыккужина прокомментировала свою победу в чемпионате мира, передает ТАСС.

В финальном матче Тансыккужина встречалась с представительницей Польши Натальей Садовской. Тансыккужина вырвала победу в ходе партий с укороченным контролем времени.

«Я довольна. Я рада, что выстояла, и в конце удача мне сопутствовала. Это самый тяжелый и долгий турнир. В какой-то момент я даже не рассчитывала, что выиграю матч. Это большая удача. Я проявила стойкость и выдержку. Варшавская земля оказалась для меня счастливой», — заявила спортсменка.

Во время четвертого раунда, который прошел 28 апреля, произошел неприятный инцидент, когда к игровому столу подошел секретарь матча Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Ту партию россиянка проиграла.

Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки. Позднее он объяснил свои действия тем, что ему позвонили из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Интересно, что WADA отрицает факт того, что организация попросила убрать флаг России во время матча.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мыслями о победе россиянки Тамары Тансыккужиной на чемпионате мира по шашкам.