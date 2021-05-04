«Рубин» поздравил главного тренера Слуцкого с юбилеем

Казанский «Рубин» поздравил главного тренера Леонида Слуцкого с днем рождения.

4 мая российскому специалисту исполнилось 50 лет.

«Лучшему главному тренеру сегодня исполняется 50 лет! С юбилеем, Леонид Викторович!» — написано в сообщении команды в Twitter.

Слуцкий, который является заслуженным тренером России, возглавил казанскую команду 19 декабря 2019 года.

Специалист также тренировал московский ЦСКА, вместе с которым трижды выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и дважды — Суперкубок, работал за границей, где тренировал английский «Халл» и нидерландский «Витесс», а с 2015 по 2016 возглавлял сборную России, совмещая эту работу с работой в армейской команде.

Ранее сообщалось, что «Рубин» получил €1 млн после победы петербургского «Зенита» в чемпионате России сезона-2020/21. Это связано с тем, что между клубами в договоре о трансфере Сердара Азмуна прописан пункт, согласно которому сине-бело-голубые за каждое из первых трех чемпионств будут выплачивать казанцам по €1 млн.