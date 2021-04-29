«Манчестер Сити» обновил достижение 51-летней давности

Английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В составе парижан отличился Маркиньос. Он отправил мяч в сетку на 15-й минуте матча. Через 20 минут после перерыва Кевин Де Брейне сравнял счет. А на 71-й минуте Рияд Марез вывел «горожан» вперед.

По данным портала Opta, манкунианцы стали первыми представителями Английской премьер-лиги (АПЛ) за последние 51 год, кому удались одержать шесть побед подряд в самом престижном клубном турнире Старого Света.

В сезоне-1969/70 подобное удавалось «Лидсу», выбывшему в полуфинале тогдашнего розыгрыша Кубка чемпионов.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 77 очков. В следующем матче подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 1 мая.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.