Экс-наставник сборной России оценил вклад тренера «Авангарда» в победу в Кубке Гагарина
Экс-наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил вклад тренера омского «Авангарда» Боба Хартли в победу в Кубке Гагарина, передает Sport24.
«Хартли показал, что его не зря пригласили в Россию. «Авангард» ведь и в прошлом розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина дошел до финала, а в этот раз — победитель», — сказал Быков.
Шестая встреча финальной серии против московского ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу омичей. Единственную шайбу c передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский. Он отметился точным броском за 32 секунды до конца первого периода.
Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу сибирского клуба. По ходу серии красно-синие выигрывали со счетом 2:1.
Интересно, что за четыре минуты до конца встречи «ястребы» две минуты играли втроем против пятерых армейцев, но смогли выстоять.
На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».
«Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».
Ранее игрок «Авангарда» Илья Ковальчук поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина.