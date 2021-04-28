Агент игрока «Челси» подтвердил интерес к своему клиенту со стороны ЦСКА

Оливер Уорд, агент игрока лондонского «Челси» Иге Угбо, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского ЦСКА, передает Sport24.

«ЦСКА заинтересован в Ике, это правда. Но никаких предложений не было, как пишут», — сказал Уорд.

Угбо является воспитанником «Челси». В составе «синих» он числится с 2017 года, но на поле так и не выходил. Англичанин выступал на правах аренды за «Барнсли», «Милтон Кинс Донс», «Сканторп Юнатед» и нидерландскую «Роду». Сейчас он играет в аренде за «Серкль-Брюгге» из Бельгии. В текущем сезоне форвард провел 15 матчей, забив десять мячей.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает шестое место, набрав 46 очков. В следующем туре подопечные Ивицы Олича сыграют против «Уфы». Встреча состоится 1 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отменить красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, которую он получил в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».