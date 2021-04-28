Кубок победителя РПЛ привезут на матч «Зенит» — «Локомотив»

Кубок, вручаемый победителю Российской премьер-лиги (РПЛ), доставят в Санкт-Петербург на матч 28-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

Примечательно, что если петербургская команда под руководством Сергея Семака выиграет этот поединок, то досрочно оформит третье подряд чемпионство в национальном первенстве.

«Кубок будет привезен в Санкт-Петербург и вручен «Зениту» в случае его победы в чемпионате», — отмечено в сообщении.

Поединок состоится 2 мая в Санкт-Петербурге, начало встречи — 19.00 по московскому времени. Перед игрой «Зенит» идет лидером турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 58 очков. «Локомотив» расположился на второй строчке, «железнодорожники» набрали на шесть очков меньше.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасев стал главным судьей в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».