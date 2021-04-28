Отмену красной карточки Ахметова назвали неправомерной

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о красной карточке полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, которую тот получил в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», передает Rusfootball.info.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

«Ахметов — это игрок, который, мне кажется, не способен на какое-то умышленное и сознательное нарушение правил, тем более с последствиями для соперника. Отмена [красной карточки], конечно, [будет] неправомерна. Решение КДК более несправедливо и неправильно, чем то, что сделал судья по ходу матча», — заявил Бышовец.

Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным решение арбитра матча Павла Кукуяна удалить с поля футболиста армейцев в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

В случае, если дисквалификация Ахметова будет отменена, он сможет принять участие в следующем матче ЦСКА против «Уфы», который состоится 1 мая в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) 28 апреля примет решение об отмене красной карточки полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.