Фанаты «МЮ» проводят массовую акцию протеста против руководства клуба

Фанаты английского »Манчестер Юнайтед» проводят массовую акцию протеста против владельцев клуба — семьи Глейзеров

Болельщики собрались у стен стадиона «Олд Траффорд». Они вывешивают баннеры и шарфы.

Организаторы акции просят фанатов носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.

Напомним, поклонникам «красных дьяволов» не понравилось то, что клуб решил заявиться в Суперлигу.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее президент мадридского «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес высказался об угрозах главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина из-за создания нового турнира.