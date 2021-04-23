Гимнаст Нагорный защитил титул абсолютного чемпиона Европы

Российский гимнаст Никита Нагорный защитил титул абсолютного чемпиона Европы.

На континентальном первенстве, которое в эти дни проходит в швейцарском Базеле, спортсмен смог набрать в многоборье 88,032 балла. Этот результат позволил Нагорному стать семикратным чемпионом Европы.

Серебряную награду завоевал еще один представитель России Давид Белявский.

Бронзовая медаль досталась украинцу Илье Ковтуну.

На чемпионате Европы Нагорный выиграл сумму многоборья в квалификации. Кроме того, спортсмен вошел в число участников всех финалов на отдельных снарядах, кроме перекладины, где он, заняв 10-е место, идет первым в листе ожидания.



Никита Нагорный — трехкратный чемпион мира (2019), семикратный чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019, 2021), серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года.

Ранее Никита Нагорный рассказал о мерах предосторожности из-за коронавируса, предпринятых на чемпионате Европы.