Петржела: еще три матча Евро-2020 в Петербурге? Супер!

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести три матча группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург. Чешский специалист порадовался этому событию и выразил надежду, что сможет посетить игры турнира в городе, где он работал несколько лет.

«Конечно, я доволен. Почему нет? Это супер! Я был бы счастлив приехать на футбол в Санкт-Петербург. Не знаю, сколько болельщиков сможет прийти на стадион, вряд ли будут полные трибуны из-за коронавирусных ограничений. Конечно, это большой удар по футболу. Но что сделать – такая неприятная болезнь. В Чехии, кстати, постепенно восстанавливается спорт, молодежь возвращается на стадионы. Но прогнозировать что-либо сложно», — констатировал Петржела в интервью «Газете.Ru».

Изначально европейское первенство должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Старого света, но из-за пандемии коронавируса оно было перенесено на год. Кроме того, произошли изменения в списке городов, которые примут матчи турнира. Так, Дублин не смог гарантировать организацию игр в присутствии зрителей, потому был лишен права на проведение Евро-2020. Кроме того, матчи, которые должны были состояться в Бильбао, перенесены в другой испанский город – Севилью.

Таким образом, на данный момент планируется, что турнир пройдет в 11 городах – Лондоне, Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Глазго, Мюнхене, Будапеште, Бухаресте, Копенгагене, Риме и Севилье. Старт Евро-2020 запланирован на 11 июня 2021 года, финальный матч состоится 11 июля.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ждет большого праздника из-за проведения в Санкт-Петербурге трех дополнительных матчей Евро-2020..