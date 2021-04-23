Семин сравнил Суперлигу с НБА и НХЛ

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин сравнил Европейскую Суперлигу с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) и Национальной хоккейной лигой (НХЛ).

«Почему такая негативная реакция всего футбольного сообщества? Понятно — большие деньги. Американские банки. Суперлига очень похожа на закрытые лиги США: НХЛ, НБА, Американский футбол», — написал Семин в Instagram.

Специалист отметил, что руководство Суперлиги не учло мнения болельщиков, которым принадлежит футбол более 100 лет, и негативную реакцию тренеров и футболистов.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико», «Интер» и «Милан».

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация примет во внимание извинения английских клубов при решении о наказании основателей Суперлиги.