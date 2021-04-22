Заседание суда по делу «Спартака» и Газизова не состоялось

Заседание суда по иску компании «Капитальные активы» к футбольному клубу «Спартак-Москва» и его бывшему генеральному директору Шамилю Газизову не состоялось из-за неявки сторон. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что в марте 2021 года организация потребовала от суда признать недействительным решение совета директоров московского «Спартака» в части делегирования полномочий председателю совета директоров Леониду Федуну по определению условий сотрудничества с Газизовым по своему усмотрению.

Член ассоциации юристов России Татьяна Завьялова заявила, что «Капитальные активы» могут расширить список претензий к Газизову, который в настоящее время работает в «Уфе».

Отмечается, что заседание суда проигнорировали обе стороны.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял принципиальное решение о переносе матчей чемпионата Европы 2020 года из Дублина в Санкт-Петербург.