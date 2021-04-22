Тренер «Ман Юнайтед» вышел к протестующим на базе клуба фанатам

Главный тренер »Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вышел к протестующим на базе клуба болельщикам, сообщает Red Issue в Twitter.

Фанаты, требующие ухода владельцев клуба, напомнили специалисту, что в 2005 году он сам протестовал против семьи Глейзеров, однако сейчас работает на них.

Норвежский тренер в ответ заявил, что что владелец «красных дьяволов» Джоэл Глейзер любит клуб. Поклонники команды не согласились с Сульшером, заявив, что Глейзер любит не клуб, а деньги, которые из него выводит.

Своей акцией фанаты «Манчестер Юнайтед» выражают недовольство решением клуба принять участие в Суперлиге, несмотря на последующий выход из проекта.

Ранее «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором объяснил решение выйти из состава Суперлиги.

В руководстве заявили, что причиной выхода стала реакция болельщиков, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон.