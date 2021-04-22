Туктамышева рассказала об изучении четверного лутца

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как продвигается ее изучение четверного лутца.

Спортсменка начала учить прыжок достаточно давно, однако на последних стартах пока не включала его в произвольную программу, потому что он не конца был готов. Однако фигуристка призналась, что намерена исполнять его в следующем сезоне.

«Я до сих пор прыгаю с удочкой. Это нужно для того, чтобы выучить сложные элементы и не получить травму. Сейчас учу четверной лутц и, чтобы сделать его, работаю на удочке — чтобы понять ощущения. Когда тебе 24, твое тело очень против идти на риск. Я заставляю, говорю: «Давай!» — сказала Туктамышева в программе «Вечерний Ургант».

Туктамышева владеет одним из сложнейших прыжков в фигурном катании — тройным акселем.

Ученица Алексея Мишина стала второй на мировом первенстве в Стокгольме, а затем вместе со сборной России выиграла командный чемпионат мира в Осаке.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира и Европы Виктория Синицина поделилась мыслями о победе сборной России на командном чемпионате мира. Сборная России не оставила соперникам шанса. Ближайшего преследователя — команду США — национальная команда обошла на 15 баллов.