Отстраненный от матчей РПЛ арбитр обратился к критикам

Арбитр Михаил Вилков обратился к критикам после отстранения от матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Рефери заявил, что судья является одним из участников матча, который может ошибаться так же, как игроки и тренеры команд.

«Люди, которые хайпуют на этой теме и зарабатывают лайки в комментариях, очнитесь! Даже если судьи не будут ошибаться, вы все равно будете писать только про них», — цитирует Вилкова «Чемпионат.com».

Судья заявил, что никто не винит вратаря «Ростова» Сергея Песьякова в поражении команды от московского «Локомотива» в матче 26-го тура чемпионата России.

«Вы ведь не считаете, сколько команда сделала обрезов за первый тайм? Всем интересно «поджарить» Вилкова. Уверен, что в следующей игре Серёга Песьяков все потащит и отстоит на ноль», — добавил Вилков.

19 апреля глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ. Позднее решение функционера поддержали московские клубы «Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и другие.

Вилков был отстранен от судейства в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Ранее Вилков эмоциональной отреагировал на отстранение от матчей РПЛ.