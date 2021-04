Суперлига официально объявила о приостановке проекта

Пресс-служба Суперлиги официально объявила о приостановке проекта. Об этом сообщает журналист Роб Харрис в своем Twitter.

В опубликованном заявлении говорится о важности проведения реформ в европейском футболе, которые должны изменить сложившуюся структуру проведения соревнований и распределения доходов между клубами.

«В сложившихся обстоятельствах, связанных в первую очередь с отказом английских клубов, мы примем меры о преобразовании проекта, не отказываясь от него целиком, чтобы подарить болельщикам новый опыт», — заявляет пресс-служба Суперлиги.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них должны были выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» не планирует покидать состав европейской Суперлиги.

Confirmed: Super League on pause after English clubs' exodus



"Given the current circumstances, we shall reconsider the most appropriate steps to reshape the project" pic.twitter.com/nSSwmMr5VS