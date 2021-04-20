Глава РФС Дюков высказался об избрании в исполком УЕФА

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о своем избрании в члены исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Выборы в исполком прошли 20 апреля на 45-м конгрессе организации. Российский функционер избран на четырехлетний срок.

Дюков поблагодарил европейские ассоциации за оказанное доверие.

«Каждый день мы вместе работаем над тем, чтобы футбол оставался самым популярным, доступным, открытым и демократичным видом спорта. Европейский футбол продолжает активное развитие, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС в Telegram.

Функционер заявил, что полностью разделяет приоритеты УЕФА, такие как повышение массовости, сбалансированность соревнований и инклюзивность.

«Особое внимание в Европе, и в том числе в России, сегодня уделяется любительскому и женскому футболу. В рамках исполкома УЕФА мы вместе с коллегами продолжим реализацию действующих проектов и будем предлагать новые инициативы для дальнейшего успешного развития европейского футбола», — сказал Дюков.

До этого от России в исполком был избран только генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, но как член совета Международной федерации футбола (ФИФА). Эта должность не дает права голоса в исполкоме. Кроме того, Сорокин в январе объявил, что покинет оба поста в сентябре 2021 года.

Дюков был избран главой РФС 22 февраля 2019 года. В феврале 2021 года он был переизбран на новый срок. До этого он занимал должность председателя совета директоров петербургского «Зенита».

Ранее сообщалось, что президент РФС Дюков рассказал о позиции организации в отношении созданной топ-клубами Суперлиги.