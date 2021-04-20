Пресс-служба «Лидса» иронично отреагировала на ничью с «Ливерпулем»

Пресс-служба «Лидс Юнайтед» в Twitter иронично отреагировала на результат матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем».

Встреча завершилась со счетом 1:1, а счет «Лидс» смог сравнять только на 87-й минуте благодаря голу Диего Льоренте.

«Сдержали команду Суперлиги «Мерсисайд Ред» благодаря голу Льоренте, принесшему ничью в концовке», — указано в сообщении в социальной сети.

После 32-х туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 53 очка, занимает шестое место в турнирной таблице первенства. Команда отстает от идущего на четвертой позиции лондонского «Вест Хэм Юнайтед» на два балла. «Лидс» (46) располагается на десятой строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» примет «Ньюкасл Юнайтед», а «Лидс» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» упустил победу над «Лидс Юнайтед» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд», завершилась со счетом 1:1. На 31-минуте забил форвард гостей Садио Мане. В концовке игры Диего Льоренте сравнял счет