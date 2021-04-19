В Европейской комиссии раскритиковали появление футбольной Суперлиги

Заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас прокомментировал новость о создании футбольной Суперлиги, которая объединит вокруг себя лучшие клубы континента.

По его мнению, организация соревнования для закрытой группы, в которую попадут члены нового турнира, нарушит существующие порядки в мировом футболе.

«Мы должны защищать основанную на ценностях европейскую модель спорта, основанную на разнообразии и инклюзивности. Невозможно зарезервировать футбол для нескольких богатых и влиятельных клубов, которые хотят разорвать связи со всем, за что выступают национальные ассоциации: местные чемпионаты, повышение и понижение классе, поддержка массового любительского футбола.

Универсальность, инклюзивность и разнообразие — ключевые элементы европейского спорта и нашего европейского образа жизни», — написал Схинас в своем Twitter.

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал создание европейской Суперлиги.