В Европейской комиссии раскритиковали появление футбольной Суперлиги

Заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас прокомментировал новость о создании футбольной Суперлиги, которая объединит вокруг себя лучшие клубы континента.

По его мнению, организация соревнования для закрытой группы, в которую попадут члены нового турнира, нарушит существующие порядки в мировом футболе.

«Мы должны защищать основанную на ценностях европейскую модель спорта, основанную на разнообразии и инклюзивности. Невозможно зарезервировать футбол для нескольких богатых и влиятельных клубов, которые хотят разорвать связи со всем, за что выступают национальные ассоциации: местные чемпионаты, повышение и понижение классе, поддержка массового любительского футбола.

Универсальность, инклюзивность и разнообразие — ключевые элементы европейского спорта и нашего европейского образа жизни», — написал Схинас в своем Twitter.

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал создание европейской Суперлиги.

(1/2) We must defend a values-driven European model of sport based on diversity and inclusion. There is no scope for reserving it for the few rich and powerful clubs who want to severe links with everything associations stand for: