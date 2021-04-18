«Атлетик» проиграл два финала Кубка Испании за две недели

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«Атлетик» из Бильбао проиграл второй финал Кубка Испании за две недели. 18 апреля баски уступили каталонской «Барселоне» со счетом 0:4.

В составе победителей забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Френки Де Йонг и Лионель Месси, оформивший дубль.

Примечательно, что все четыре гола были забиты в промежутке с 60-й по 72-ю минуту игры.

Напомним, что 3 апреля коллектив из Бильбао проиграл кубковый финал 2020 года, отложенный из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тогда трофей впервые с 1983-го года завоевал «Реал Сосьедад», оказавшийся сильнее в игре со счетом 1:0.

Стоит отметить, что форвард каталонцев Лионель Месси выиграл 35-й трофей с каталонцами, а сине-гранатовые выиграли 31-й Кубок Испании, что является рекордом турнира.

В турнирной таблице Ла Лиги подопечные Рональда Кумана занимают третье место, набрав 65 очков. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Хетафе». Встреча состоится 22 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее дубль Месси помог «Барселоне» стать обладателем Кубка Испании.