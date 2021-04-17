Рублев обошел Джоковича в Чемпионской гонке ATP

Россиянин Андрей Рублев обошел серба Новака Джоковича в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Напомним, Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда в 1/2 финала турнира в Монте-Карло. Встреча, которая продолжалась 1 час 20 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:5.

Рублев трижды подал навылет, совершил одну двойную ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Рууда — два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трех.

Чтобы остаться на вершине рейтинга, Рублеву необходимо обыграть в финале грека Стефаноса Циципаса. В ином случае он займет второе место, а Джокович переместится на третью строчку Чемпионской гонки ATP.

Стоит отметить, что в четвертьфинале Рублев в трех сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля, который считался одним из фаворитов турнира. На Australian Open Рублев в 1/4 финала проиграл своему соотечественнику Даниилу Медведеву.

Ранее сообщалось о том, что российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Монте-Карло.