Форвард «Фиорентины» Кокорин не попал в заявку на матч с «Сассуоло»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч 31-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло». Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Напомним, что россиянин продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, полученного в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2), в котором сыграл более получаса и результативными действиями не отметился. С тех пор прошел практически месяц, и все это время Кокорин находился в лазарете.

Игра «Сассуоло» — «Фиорентина» состоится сегодня, 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В турнирной таблице Серии А флорентийцы занимают 15-ю строчку, имея в своем активе 30 очков за восемь матчей до конца чемпионата.

Ранее сообщалось, что защитник «Ромы» Крис Смоллинг минувшей ночью подвергся вооруженному ограблению.