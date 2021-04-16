Боттас показал лучшее время в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1».

Результат гонщика — 1 минута 16,564 секунды. Второе время показал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,041). Третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (+0,058).

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин дважды вылетел с трассы. На первом круге болид россиянина развернуло в одном из первых поворотов. Затем на выходе из последнего поворота он зацепил гравий с внешней стороны, после чего он потерял управление над болидом и врезался в отбойник. Машина получила серьезное повреждение переднего антикрыла.

По итогам первой практики Мазепин занял 18-е место (+2,259).

Гран-при Эмилии-Романьи проходит с 16 по 18 апреля в Италии на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле.

Ранее бывший гонщик Микка Сало заявил, что пилоту команды «Формулы-1» «Хаас» не место в автоспорте.

«Формула-1». Гран-при Эмилии-Романьи. 1-я свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.16,564

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,041

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,058...

18. Никита Мазепин («Хаас») — +2,259