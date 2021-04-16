Экс-гендиректор «Локомотива» поздравил «Авангард» с победой над «Ак Барсом»

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус поздравил омский «Авангард» с победой над казанским «Ак Барсом» в финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Исход серии был решен только в седьмом матче. Встреча, которая состоялась 15 апреля, завершилась в овертайме победой омской команды со счетом 4:3. Общий счет серии 4 - 3.

«Поздравляю «Авангард» с огненной победой в финале конференции! Ура!» — написал Геркус в своем Instagram.

За Кубок Гагарина «Авангард» сразится с московским ЦСКА, который в финальной серии Западной конференции со счетом 4 - 2 одолел петербургский СКА. Первый финальный поединок состоится 18 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что пресс-служба казанского «Ак Барса» оригинально отреагировала на вылет команды из розыгрыша Кубка Гагарина. В соцсетях клуб из столицы Татарстана опубликовал сцену из »Гарри Поттера». На видео Гарри Поттер представлен в виде Кубка Гагарина, а Хагрид — в роли «Ак Барса».