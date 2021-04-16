СМИ: Гран-при «Формулы-1» в Канаде пока не отменен

Информация об отмене Гран-при «Формулы-1» в канадском Монреале не соответствует действительности, сообщает телеканал CBC в Twiiter.

До этого сообщалось, что организаторы Гран-при Канады «Формулы-1» приняли решение отменить этап в Монреале из-за пандемии коронавируса, об этом информировала радиостанция «Радио Канада». По информации источника, проведение гонки без зрителей сохраняет высокий риск вспышки заражения инфекцией.

По информации CBС, де-факто заезд не отменен, однако переговоры об этом ведутся. Сообщается, что против проведения этапа Гран-при решительно выступает Минздрав провинции Квебек, потому что обеспокоен количеством человек, которые будут задействованы в мероприятии — около 2,5 тыс.

Гонка запланирована на 13 июня. Этап «Королевских гонок» в Канаде проводится на автодроме имени Жиля Вильнева с 1967 года.

Всего за время пандемии в Канаде зафиксировано 1,09 млн случаев заражения. По последним данным, от COVID-19 скончались более 23 тыс. человек, 988 тыс. выздоровели.

Ранее сообщалось, что Гран-при Канады «Формулы-1» отменен из-за коронавируса.