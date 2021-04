Темнокожего спортсмена заставили сесть возле банановых шкурок под угрозой избиения

Темнокожего игрока в американский футбол средней школы заставили сесть в раздевалке под висящие банановые шкурки, угрожая сломать ему колени, если он не подчинится. Видео выложили в социальные сети.

Начальник полиции назвал инцидент в средней школе «тревожной расистской сценой». Следователи опросили студентов-спортсменов, тренеров и сотрудников и передали свои выводы прокурорам. Расследование установило, что вовлечённые люди были товарищами по команде пострадавшего. Среди них были также и темнокожие.

Ранее УЕФА дисквалифицировал футболиста пражской «Славии» Ондржея Куделу на десять матчей за проявление расизма.

Футболист был обвинен в оскорблении на расовой почве после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» (2:0). По словам главного тренера команды из «Глазго» Стивена Джеррарда, финский футболист Глен Камара подвергся расистским оскорблениям. В ответ представители «Славии» заявили, что в подтрибунном помещении игрок шотландского клуба напал на Куделу.

Чешский защитник пропустит десять игр под эгидой УЕФА. Камара отстранен на три матча за нападение.

Ранее сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал футболиста на десять матчей за расизм.

Black high school football player is filmed being forced to sit in a locker filled with banana peels after teammate threatened to 'break his knees' if he didn't do it at Moline High School in northwest Illinois.pic.twitter.com/pdLQ9628oe