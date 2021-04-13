В КДК РФС не поступало видео с начальником «Спартака» в судейской «РЖД Арены»
В Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не поступало видео с начальником «Спартака» Василием Козловцевым, находящимся в судейской «РЖД Арены» после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом». Об этом сообщил «Чемпионату» глава комитета Артур Хачатурянц.
Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».
В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что «Спартак» получил условную дисквалификацию стадиона на один матч за расистские кричалки в адрес голкипера московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.
Перед вами видео, на котором запечатлено, как до матча «Локомотив» — «Спартак» в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, похожий на начальника «Спартака» Василия Козловцева.— Sport24 (@sport24_ru) April 13, 2021
По регламенту никто из представителей команд не имеет права входить в судейскую комнату. pic.twitter.com/Qq67eYn9YI