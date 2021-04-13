«Локомотив» опубликовал заявление в поддержку Гильерме

Московский «Локомотив» Московский «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал заявление в поддержку голкипера Маринато Гильерме, который получил двухматчевую дисквалификацию за демонстрацию неприличных жестов фанатской трибуне «Спартака» по ходу игры 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и дискриминацией на расовой и национальной почве. Те, кто оскорблял Гильерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение.

Наш вратарь заслуживаешь самых лестных слов за то, что в такой ситуации сохранил максимальный профессионализм и хладнокровие, что нашло отражение в итоговом счете», — гласит текст заявления.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее сообщалось, что дисквалификация Маринато Гильерме не подлежит обжалованию.