Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус

Тест первой ракетки России Даниила Медведева на коронавирус дал положительный результат, сообщается на странице Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Twitter.

Положительный тест был сдан 12 апреля. В настоящее время теннисист находится на самоизоляции под наблюдением медицинского штаба турнира и ATP. Из-за заболевания россиянин не сможет выступить на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

При этом сообщалось, что в преддверии турнира Медведев провел тренировку с третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Соревнование пройдет в Монако с 11 по 18 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет почти €2,5 млн.

В нынешнем сезоне Медведев стал победителем ATP Cup и турнира в Марселе. Также он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

В настоящее время россиянин занимает второе место в рейтинге

Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина заразился коронавирусом.