Тренер «Динамо» оценил возможность выиграть трофей к столетию клуба

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о возможности выиграть трофей к столетию клуба.

Московский клуб был основан 18 апреля 1923 года. Специалист отметил, что пока не хочет забегать так далеко вперед, а главной целью команды стало максимально улучшить свою игру.

«Понимаю, что столетний юбилей клуба — это особая дата, и болельщикам хотелось бы чего-то особенного к ней. Я бы не стал забегать так далеко. Еще два года впереди», — заявил специалист в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

После 25-ти сыгранных туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» идет на шестом месте в турнирной таблице и имеет в активе 43 балла.

Ранее Шварц высказался о вероятном переходе защитника другого столичного клуба — «Локомотива» — Ведрана Чорлуки в состав команды. Специалист отметил, что у команды нет очевидных проблем в оборонительной линии, однако еще зимой тренер отметил, что команде нужны футболисты высокого уровня на любую позицию, которые смогли бы усилить состав.