Менеджер Хабиба оценил возможное выступление экс-бойца в рестлинге

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил возможное выступление бойца в рестлинг-промоушене WWE, передает TMZ.

«Давайте будем честны, если кто-нибудь из этих мягкотелых фанатиков стероидов захочет устроить поединок с Хабибом, чтобы их побили по-настоящему, они знают, кому нужно позвонить. Он пойдет туда и разобьет Джону Сине лицо. Нет проблем», — заявил Абдель-Азиз.

Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года после поединка с американским бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC, который состоялся в Абу-Даби. Россиянин одолел противника удушающим приемом, тем самым успешно проведя третью защиту титула чемпиона промоушена в легком весе.

После этого глава организации Дана Уайт предпринял несколько попыток уговорить бойца вернуться в октагон, однако они оказались бессмысленны.

Ранее сообщалось, что Али Абдельазиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, обратился к бойцу ММА Конору Макгрегору с требованием выполнить свое обещанием и перечислить в благотворительный фонд Дастина Порье обещанные $500 тысяч.