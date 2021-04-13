Орлов поделился мыслями о «честности» игры «Сочи» и «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился размышлениями на тему прошедшего матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и петербургским «Зенитом», передает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 2:1. Счет в матче открыл «Сочи», однако удержать преимущество не смог. После игры появились разговоры о том, что сочинская команда могла намеренно проиграть.

«Да такие домыслы будут всегда. В «Сочи» же больше половины футболистов из Петербурга, причем двое в аренде. Ну что тут сказать? Мы все время увеличиваем свои представления о нечестности...» — заявил Орлов.

Стоит отметить, что «Сочи» называли «фарм-клубом» петербургской команды из-за того, что в составе выступает большое количество футболистов из «Зенита».

Ранее сообщалось, что Анна Семак, жена тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, ответила на вопрос одного из подписчиков в Instagram о том, в какой стране она хотела бы жить. Анна отметила, что она хочет жить в России.