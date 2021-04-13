Наставник «Динамо» отказался говорить о вероятном переходе Чорлуки

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о вероятном переходе защитника другого столичного клуба — «Локомотива» — Ведрана Чорлуки в состав команды.

Специалист отметил, что у команды нет очевидных проблем в оборонительной линии, однако еще зимой тренер отметил, что команде нужны футболисты высокого уровня на любую позицию, которые смогли бы усилить состав.

«Я очень ценю Чорлуку как игрока, просто сейчас его переход не является темой для обсуждения», — заявил специалист в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

Чорлука, которому 35 лет, в конце марта объявил, что по окончании сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) покинет состав «железнодорожников». За «Локомотив» хорватский футболист выступает с 2012 года, до этого он защищал цвета «Тоттенхэма», «Манчестер Сити», «Байера», «Интера» и «Динамо» из Загреба.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» сыграло вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:2.