Червиченко не верит в победу «Спартака» в РПЛ

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Спартак» не сможет стать чемпионом России в текущем сезоне, передает Sport24.

«Вопрос о чемпионстве для «Спартака» закрыт. У «Зенита» хорошее преимущество. Они могут проиграть две игры и все равно останутся первыми. «Зенит» никогда в жизни не упустит такой отрыв», — сказал Червиченко.

Напомним, 11 апреля сине-бело-голубые на выезде обыграли «Сочи» со счетом 2:1, благодаря дублю Сердара Азмуна. Подопечные Доменико Тедеско уступили на «РЖД Арене» столичному «Локомотиву» (0:2).

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место, набрав 54 очка. Красно-белые идут на втором месте, имея в активе 47 баллов.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» подаст апелляцию на судейство в игре с «Локомотивом».