Защитник ЦСКА Марио Фернандес назвал команду мечты

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес назвал состав своей команды мечты. Соответствующее видео было опубликовано на официальном канале армейцев в YouTube.

В нее вошли вратарь Джанлуиджи Буффон; защитники Кафу, Паоло Мальдини, Марсело и Серхио Рамос; полузащитники Хави, Андрес Иньеста, Зинедин Зидан, нападающие Криштиану Роналду, Неймар и Лионель Месси.



Возглавлял бы данный коллектив главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 43 очка после 24 туров. В следующем матче, который состоится 12 апреля, подопечные Ивицы Олича сразятся с волгоградским «Ротором».



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