«Ман Сити» в проигранном «Лидсу» матче нанес в 14 раз больше ударов
В очередном матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лидс Юнайтед» оказался сильнее «Манчестер Сити».
Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.
Стоит отметить, что подопечные Марсело Бьелсы нанесли за всю игру всего два удара в сторону ворот, оба из которых оказались голевыми.
Команда под руководством Хосепа Гвардиолы нанесла 29 ударов по воротам. Из них семь попали в створ, 11 прошли мимо ворот, еще 11 были заблокированы.
Также «горожане» почти в три раза превзошли своих оппонентов по проценту владения мячом — 71% на 29%.
Данная информация предоставлена порталом WhoScored.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
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