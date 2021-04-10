«Ман Сити» в проигранном «Лидсу» матче нанес в 14 раз больше ударов

В очередном матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лидс Юнайтед» оказался сильнее «Манчестер Сити».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

Стоит отметить, что подопечные Марсело Бьелсы нанесли за всю игру всего два удара в сторону ворот, оба из которых оказались голевыми.

Команда под руководством Хосепа Гвардиолы нанесла 29 ударов по воротам. Из них семь попали в створ, 11 прошли мимо ворот, еще 11 были заблокированы.

Также «горожане» почти в три раза превзошли своих оппонентов по проценту владения мячом — 71% на 29%.

Данная информация предоставлена порталом WhoScored.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

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