Газизов опроверг договорной характер матча «Уфа» — «Ахмат»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг договорной характер матча против грозненского «Ахмата» в 25-м туре чемпионата России по футболу. Об этом сообщает «СЭ».

«Договорные матчи? Об этой ерунде мне даже говорить не хочется. Мы играли очень хорошо в Грозном, и все это видели. Плюс там были определенные судейские ошибки. Мы хотели пройти дальше в Кубке, но не вышло. Борьба была в обеих встречах. Тогда повезло больше им, а сегодня нам.

Чтобы этих разговоров не было, надо было проиграть что ли?» — сказал Газизов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры, завершившейся разгромной победой «Уфы» со счетом 3:0.

Ранее депутат Государственной думы Игорь Лебедев высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Локомотивом» и «Спартаком».